新冠肺炎疫情在全球燃燒，數位教學在教育領域變得愈來愈重要！教育部推動的「前瞻基礎建設國民中小學校園數位建設計畫」，今天以線上直播舉辦成果發表會，目前教室寬頻無線網路比例達94.16％、進階／創新教學層次師生受惠比例達25.8％，比預定目標85％、8.5％高出甚多。

這次成果發表會邀請22縣市教育局(處)暨教育網路中心共同參與，規畫專題演講、成果分享及情境展示為活動主軸，並透過縣市直播教學平臺邀請22縣市教育夥伴上線共同參與及觀摩，以及呈現計畫的重要執行階段成果。

教育部於106年起推動「國民中小學校園數位建設」，包括建置校園智慧網路及智慧學習教室二大項。計畫全程自106年9月1日至109年12月31日止。本次成果發表會，在疫情嚴峻的當下，善用資訊科技，一樣能成功展現校園智慧網路、智慧學習教室的建置成果、教與學應用及執行成效。

今天的發表會也播放紀錄片「看見明日教育-打造以孩子為中心的智慧校園」。目前世界各國共同面對的疫情挑戰，數位是另一種學習方式，此次台灣社會選擇運用資訊科技協助防疫工作、輔助公務體系解決問題及強化各式公共性的對話與合作，都彰顯園數位建設的重要性及明日教育的方向性。

教育部長潘文忠在影片中說：「科技的核心素養，是孩子未來面對學習、職涯及生活不可或缺的核心素養，因此在國中小學階段，便是幫孩子奠下重要的學習基礎，所以透過科技的輔助，我們希望孩子在未來的學習型態上，能夠得心應手、能夠善用科技來幫助自主學習，如果能夠具備這樣學習的習慣與能力，我相信孩子們的學習是無限寬廣的。」

(中時 )