杏仁哥昨貼出照片，並宣布因全球疫情影響，在六合路攤位暫時停業。(擷取自杏仁哥臉書)

高雄市長韓國瑜2018年掀起韓流，攤商杏仁哥一路相隨韓選舉造勢場子，跟著嘗到走紅滋味。杏仁哥受到大批韓粉歡迎，並進駐高雄六合夜市擺攤。未料，杏仁哥昨貼出兩張照片，並宣布因全球疫情影響，在六合路攤位只能暫時停業。

「韓流」捧紅許多人，其中杏仁哥一路跟著韓國瑜，從造勢場合到就職，業績越來越火紅，更到六合夜市設攤。杏仁哥當時表示，有六、七位攤商知道他要來設攤，搶著要擺他旁邊。杏仁哥是韓流代表攤商，六合夜市主委對他的進駐也樂見其成。

未料，杏仁哥昨在臉書貼出兩張六合夜市的照片，照片中逛街人潮零零落落，杏仁哥也宣布，因全球疫情影響，他在六合路攤位只能暫時停業。杏仁哥說萬分感謝好友們這一年多的支持與照顧。他將更努力宣揚高雄市政，投入公益，拍一些好的網路影片呈現給大家。此外，他說他暫時只能做網路宅配杏仁粉。

網友看到消息後紛紛表示「您辛苦了，我們一起加油渡過非常時期」、「杏仁哥多保重」、「大家等疫情過再相聚」、「支持多多開發杏仁產品喔！超愛杏仁瓦片，一定支持」、「謝謝杏仁哥2年來的辛苦幫韓市長說話」、「現在不止夜市，其它地方餐飲也是很慘」、「利用這個機會休息一下也好」、「這幾年真的辛苦了」、「記得把身體照顧好，還有機會出來做生意」、「大家要一起加油，熬過這疫情，我在觀光區上班影響也是很大」。

(中時電子報)