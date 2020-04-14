女星陳仙梅近年淡出螢光幕，專心照顧一對兒子，不過陳仙梅也樂於在網上分享育兒日常，近日陳仙梅則發文透露，5歲的大兒子陳仙梅因使用有公主圖案的水壺而被同學嘲笑，陳仙梅細心且高EQ的開導兒子，她的一席話更是被網推爆。

陳仙梅日前在臉書曬出藍色瓶身的公主水壺，透露兒子因公主圖案而被同學嘲笑，陳仙梅問孩子「你真的喜歡這個有公主圖案的水壺嗎？就像你喜歡鋼鐵人那樣地喜歡？」這時兒子則回應：「我真的喜歡啊！」

陳仙梅確認兒子的想法後，她則向Ryder開導：「好，那就不用在乎同學說什麼和他們的表情，因為Ryder就是喜歡這公主」，陳仙梅鼓勵兒子要尊重自己的真實想法，同時，她也有感而發：「做自己、尊重自己的聲音絕對是人生裡很重要的一件事」。

陳仙梅把決定權還給Ryder，母子對話被媽咪網友推爆，陳仙梅也感嘆，有時候連大人也做不到不在乎別人的看法和想法「所以必須打從根本做起，絕對不要活在別人眼下和嘴下，從小就要灌輸」。

(中時電子報)