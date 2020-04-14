戴梅花形耳環 羅東無名女屍 警發布協尋 10:412020/04/14 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅東無名女屍案不排除他殺的可能，警方今發布協尋。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣羅東鎮一處工地4月8日發現一截小腿骨，警方在發現小腿骨處尋獲一具女屍，今天（14日）警方公布死者所戴的飾品等物，請民眾協尋指認，全案警方不排除他殺的可能。 羅東警方指出，經昨日解剖後，初步判定死者身高約150至160公分，年齡約在55至75歲，但不排除年齡更大，死亡時間超過半年以上，死者裝有銀色金屬假牙6顆，已採DNA送刑事局鑑定，死者身上物品還有梅花形耳環、手錶、佛珠等物。 但警方對於死者是否有穿衣物，雙手有無遭綑綁等，皆以仍待進一步調查回應，未對此作詳細說明。 (中時 ) #死者 #警方 #小腿 #發現 #腿骨 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅東工地 赫見6旬婦腿骨 04:102020/04/10 社會新聞 卓溪黑熊死因 解剖排除槍擊 04:102020/04/10 地方新聞 沉睡6萬年的大自然寶藏！ 美科學家：新菌種可望開發新藥 10:192020/04/10 國際 高雄宜蘭兇殘連續埋屍 驚現恐怖巧合 09:402020/04/10 社會 國民黨立法院黨團將正式提案 以發現金、減免稅方式紓困 10:472020/04/10 政治 吉普車內驚見「斷掌」民眾嚇壞報警竟然是玩具 10:482020/04/10 社會 宜蘭埋屍與高雄桶屍 警：巧合點多待釐清 11:502020/04/10 社會 防疫勿轟趴群聚 警方查獲致命率驚人毒咖啡包 12:082020/04/10 社會 台中八大行業實名制首夜 太平警方強勢臨檢 13:152020/04/10 社會 光天化日被闖空門 受害住戶PO文要捉賊 14:432020/04/10 社會 社會熱門新聞 行車迴轉釀口角衝突 亞洲統神與對方互告公然侮辱 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 不想上銬被拍 秦偉性侵入監 一大早走「秘密通道」南投報到 - 社會 冷血房仲隨機砍小黃司機18刀 落網稱：業績不佳殺人洩憤 - 社會 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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