宜蘭縣羅東鎮一處工地4月8日發現一截小腿骨，警方在發現小腿骨處尋獲一具女屍，今天（14日）警方公布死者所戴的飾品等物，請民眾協尋指認，全案警方不排除他殺的可能。

羅東警方指出，經昨日解剖後，初步判定死者身高約150至160公分，年齡約在55至75歲，但不排除年齡更大，死亡時間超過半年以上，死者裝有銀色金屬假牙6顆，已採DNA送刑事局鑑定，死者身上物品還有梅花形耳環、手錶、佛珠等物。

但警方對於死者是否有穿衣物，雙手有無遭綑綁等，皆以仍待進一步調查回應，未對此作詳細說明。

(中時 )