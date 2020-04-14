台北市長柯文哲2月中旬主持市府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困專案報告，當場拍板確定以「延稅、減租、優息、振興」原則，提出相關紓困振興措施，並於3月1日正式實施，以減輕受疫情影響產業及市民負擔，而台北農產運銷股份有限公司（北農）即是受惠者之一，租金減半，然而北農所管轄的業者攤商卻仍在疫情打擊之下苦挨，完全沒有感受到市府的德政。

台北蔬菜公會理事長林長平說，新冠肺炎的打擊面是全國性的，各行各業都受到影響，果菜攤商業者當然也不例外，既然台北市政府有此德政，而且官股的北農也受惠，3至5月要繳納市府的租金減半，那向攤商業者收取的水電費及清潔費當然也要比照辦理才合理，但攤商業者卻仍然全額繳納，一毛未減。

本刊調查，北農每個月的租金約在700萬至800萬元，減免一半，至少在350萬元以上，因此3個月結算下來，可省下的租金已逾千餘萬元；台北市議員徐立信日前即接獲相關果菜攤商業者陳情，並已建請市府要求北農比照其租金減半之方式，將業者的水電費及清潔費減半收取，或提出其他補償方案，以減輕業者營運成本，渡過新冠肺炎疫情難關，但市府始終懸而未決，沒有給出任何答案。

徐立信告訴本刊，「市府給北農減半租金，而北農卻不回饋給攤商，而北農又是官股的公司，形同公家單位與民爭利，實在說不過去」、「減收一千多萬還不對業者減收，這也太扯了！」徐說，面對新冠肺炎疫情嚴峻的現況，賣菜的攤商業者目前生意都不好，只能算是勉強生活，希望市府也能照顧到他們。

本刊實地走訪北農第1果菜市場攤商業者對於北農未將市府租金減免一半的優惠回饋給他們均有不滿之意，事實上，少收一半水電費及清潔費，每月也是只省幾百元，但對這些攤商業者來說已經很好了，因為有的人一天也只有賺3、5百元，甚至更少。

台北市蔬菜公會理事林長平代表攤商陳情，希望北農獲得租金減一半的優惠也能回饋到攤商業者身上。（攝影／謝中凡）

台北市議員徐立信（左1）平日經常擺攤為民服務，他認為北農減收一千多萬還不對業者減收，這也太扯了！（攝影／謝中凡）

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(中時電子報)