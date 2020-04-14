受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟開幕戰遲遲未開打，同時影響到轉播單位的收入，根據最新消息，《ESPN》已向收入最高的前100名評論員要求減薪，這同時影響到前紐約洋基球星、「Sunday Night Baseball」節目首席分析師的羅德里奎茲（AlexRodriguez）。

據《體育商業日報》（Sports Business Daily）記者約翰（John Ourand）表示，《ESPN》高層向這些評論員和他們的經紀人表示，這樣的減薪可以讓公司裡的員工進一步避免休無薪假，因為這些員工的收入可能比評論員還不穩定，而公司高層早在月初就已經實施減薪，其中執行副總裁減薪30％、高級副總裁25％、副總裁20％。

然而，《Pro Football Talk》網站也提到，由於當時與評論員簽訂合約時，他們的薪水是固定的，所以減薪的要求仍須看他們的意願。

報導中指出，《ESPN》評論員史密斯（Stephen A. Smith）年薪高達800萬美元、格林伯格（Mike Greenberg）則是650萬美元，此外，像是羅德里奎茲以及赫伯斯特里特（Kirk Herbstreit）等比賽分析師，一年也都能賺進7位數字的酬勞，他們也都被要求減薪。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)