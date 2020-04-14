清大與臉書、哈佛合作抗疫！由清大生資所助理教授張筱涵主導的跨國研究14日公布初步成果，以大數據分析人群實際移動軌跡發現，台灣感染新冠病毒機率最高的前5名城市依序是台北市、新北市、高雄市、基隆市與新竹市；受到外縣市人口移動而導致感染風險提高的前5名，依序是台北市、新竹市、嘉義市、新北市、新竹縣。建議五一連假國人最好還是少出門、避免群聚，遠遊近遊都不宜。

擁有2.5億活躍用戶的全球最大社群平台臉書1月底就發布新聞指出，與新竹清華大學及哈佛大學公衛學院合作，提供大數據研究新冠病毒傳播。張筱涵研究團隊1月26日起以「去除個人化資訊」整合性數據展開研究。有別於許多疫情傳播研究採用人口數及地理距離來推估人潮流動，張筱涵團隊取得的是實際移動的數據，推估未來疫情並協助政府制定管制策略時也更準確。

研究顯示，從人群接觸率推估，台灣感染新冠病毒機率最高前5名城市依序是台北市、新北市、高雄市、基隆市與新竹市；受到外縣市人口移動而導致感染風險提高的前5名城市依序是台北市、新竹市、嘉義市、新北市、新竹縣。

張筱涵解釋，大台北及大新竹地區平日就有許多外縣市通勤人口，名列榜上不意外；但人口數僅26萬的嘉義市上榜則引起她的注意，推測可能是嘉義市常住人口較少，更容易受到外縣市人口移動影響。

研究也發現，縣市內移動造成的感染衝擊高於跨縣市移動，顛覆一般人認知。主要是因為移動距離長短並非決定感染率最重要因素，接觸的人數及時間才是關鍵，「在家附近群聚感染風險可能不亞於去11個警報旅遊景點！」張筱涵表示，要降低感染機率最好就是「能不出門就不出門」。

張筱涵也從大數據看到令人憂心現象，那就是從疫情爆發迄今，國人出門趴趴走習慣並沒有顯著改變；過去2個多月台北到宜蘭、台北到新北、彰化到台北的移動人次數據「真的沒減少，情人節周末及228連假還達高峰！」相關分析數據已提供給指揮中心做為政府制訂管制措施參考。

(旺報 )