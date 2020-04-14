蘋果在陸降價奏效！根據最新數據顯示，蘋果iPhone今年3月在大陸市場出貨量超過250萬支，較2月份激增416%。蘋果股價周一（13日）上漲1.96%，每股收在273.25美元

中國信通院最新公布報告指出，今年3月份，大陸市場手機銷量比2月成長241%，達到2180萬支，但仍比一年前下降了23%，其中安卓手機在大陸智慧手機的市佔為88%，低於2月的92%。

若按照上述的數據推算，iPhone在大陸當月的出貨量就超過250萬支，比2月份激增416%。不過，中國信通院2月推算出來的iPhone銷量只有50萬支，所以真實的成長幅度應該沒有這麼多。

新冠肺炎嚴重打擊電子消費市場，傳出大陸多家電商開始降價蘋果iPhone手機。京東iPhone 11 64GB版本的售價為4999元人民幣，比原價便宜500元人民幣，而iPhone 11 Pro降幅更大，比原價省了1200元人民幣，高階iPhone 11 Pro Max降幅更高達1600元人民幣（將近新台幣7000元）。蘇寧和國美等電商也出現同樣的降幅。

巴克萊分析師Tim Long表示，蘋果預計在今年稍晚推出5G版iPhone，該公司已在大陸市場展開促銷活動，以提升銷量，折扣約7~8折不等；並指出蘋果供應鏈已大致恢復正常，預計新款平價iPhone SE很快就會上市，維持蘋果評價及目標價在「與大盤持平」以及268美元。

(中時電子報)