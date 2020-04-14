鄭文燦14日也在防疫會議請各局處長鼓掌1分鐘，對醫護、防疫和醫事人員表達感謝。(蔡依珍攝)

鄭文燦14日也在防疫會議請各局處長鼓掌1分鐘，對醫護、防疫和醫事人員表達感謝。(蔡依珍攝)

柯姓婦人(左)不聽勸阻，逕將調查表攜入櫃台填寫。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園再傳醫療暴力！64歲柯姓婦人13日就醫時，不滿要填健康聲明書，和醫護人員發生口角，竟出腳踹22歲蔡姓護理師的肚子，還恫嚇要找人修理她，蘆竹警方獲報嚴辦，桃園市長鄭文燦也震怒稱是典型的醫療暴力，重申零容忍，14日也在防疫會議請各局處長鼓掌1分鐘，對醫護、防疫和醫事人員表達感謝。

鄭文燦說，蘆竹警分局13日接獲通報，蘆竹某診所因為進行入口篩檢，柯姓婦人不願配合填寫健康聲明資料，並以腳踹蔡姓護理師的腹部，「這是典型的醫療暴力！」，蘆竹分局立刻移送。

鄭文燦強調，醫療暴力零容忍是市府的政策，防疫也將藥事人員納入，在各藥局同樣適用，希望所有參與防疫的每一位醫護人員、防疫人員及藥事人員，都能獲得尊重與鼓勵，14日防疫會議也以鼓掌1分鐘，表示感謝，也代表市府執行醫療暴力零容忍的決心。

蘆竹警方調查，柯姓婦人是南崁一間診所常客，固定拿慢性病藥，13日下午3點照往常去索藥時，被要求填具健康聲明書，柯婦不滿防疫層級升高、跟以前不同，和蔡姓護理師發生口角衝突，不但說要找人修理、專治她這種人，甚至朝蔡女的腹部踹一腳，診所報警、蔡女也驗傷提告，柯婦強調是護理師態度差，但警方仍依醫療法、傷害和恐嚇罪嫌送辦。

(中時 )