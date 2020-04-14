CBA球星林書豪本周慷慨解囊，他承諾捐出50萬美元幫助對抗全球新冠疫情，並且會匹配其他人的數額再多捐最高50萬美元，合計100萬美元(約台幣3007萬)。他同時也在《球員論壇》發表文章，呼籲別再以肺炎為藉口傷害亞裔。

林書豪說：「我這一生都因身為(美國)亞洲人而遭到差別待遇，嘲笑我的瞇瞇眼，叫我滾回亞洲，就算在林來瘋時期我也必須忍受各種針對亞裔的惡意玩笑。」他勉勵大家「扮演那道光，一起照亮黑暗的前方。」

其實除了亞裔之外，新冠疫情更讓美國黑人陷入困境。退役NBA球星魔術強生指出，因為貧窮與醫療資源不公，黑人的新冠死亡率高於所有美國種族，是最大的受害者，還有警察不許黑人市民戴口罩。

疫情激發了許多族群矛盾，林書豪數度疾呼不要以「武漢肺炎」來歧視亞裔，卻都有許多人留言去嗆他，包括美國網民與中文使用者。諷刺的是即使被嗆「中國肺炎」，亞裔在紐約的新冠死亡率卻是最低，比白人還低。

(中時電子報)