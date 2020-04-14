新北市府今召開新冠疫情應變會議，市長侯友宜裁示，新北市預計下周一（20日）針對「全民防衛動員機制」展開兵棋推演，研議一旦中央擴大全民管制，各局處、各單位在相關物資上該如何調配，避免接獲命令後手忙腳亂；民政局長柯慶忠補充，近期陸續蒐集歐美等各國的封城效果，研議相關方案中。

侯友宜表示，雖然疫情看似紓緩，但只要有一個破口出現，絕非一下子就可以掌控，一定要作最壞的打算、最好的準備，最好這些計劃都派不上用場，備而不用，但提早演練，讓各單位更清楚自己的角色跟定位，遇到問題該和哪些單位協調，以免疫情一旦升溫，中央一道道命令下達時才手忙腳亂。

侯友宜指出，趁現在還有時間準備，已請民政單位、消防單位，針對全民防衛總動員展開兵棋推演，一旦局勢有任何變化，相關單位應變更靈活、彈性。

柯慶忠說明，全民擴大管制與封城不同，這次的兵棋推演是為了應變社區感染一旦大爆發，中央下令新北市全民擴大管制後，新北市的警察、醫護、交通甚至垃圾清運等人員該如何進行，以及民生物資該如何調配等，近期陸續搜集國外各國的封城模式，作為新北市參考範例。

(中時 )