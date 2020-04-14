前民進黨立委施義芳上周接任台灣世曦董事長，祝賀花籃多到誇張。施義芳今天表示，他不喜歡虛華儀式，但各界朋友致贈花禮祝福，他無從拒絕，至於社會各界對我有所指教，他虛心接受。

施義芳接任董座遭爆近期送到台灣世曦公司內的祝賀花籃多到誇張，排場宛如像舉辦「台灣花博」，讓人歎為觀止。

施義芳在臉書表示，他本人奉長官指派出任台灣世曦董事長，深感責任重大，身為一個一輩子在工地早起摸黑工作的工程人，一直以來都不喜歡麻煩別人，更不喜歡任何高調虛華的儀式，所以此次赴任沒有發帖昭告，沒有任何儀式，只希望全力以赴，做好工作。

但他說，各界朋友私下得知，致贈花禮祝福，「我既無從拒絕，更實不敢當」，所以上班第一天，第一時間已商請同仁將各方送來的鮮花妥善處理，避免造成鋪張高調的印象，但仍然社會各界對他有所指教，他虛心接受，「但這些都是我個人必須承擔，與台灣世曦無涉，希望不要造成工作同仁的困擾，也對這些朋友感到不好意思」。

(中時 )