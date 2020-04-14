美國總統川普大力鼓吹使用抗瘧疾「奎寧」類藥物治療新冠肺炎，不過陸續有研究顯示，奎寧可能帶來致命心律不整副作用，巴西的一個小型臨床實驗就因為11名患者在連續6天使用高劑量「氯奎寧」（Chloroquine）後喪命，導致該實驗緊急終止。

奎寧能夠治療新冠肺炎？

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國《國會山莊報》（The Hill）報導，巴西研究團隊11日在醫學論文預印本平台medRxiv網站刊登最新研究成果，指出高達11名患者在實驗中喪命，導致研究緊急終止。

該研究一共招募81名住院新冠患者參與，當中近半數患者連續5天、每日使用2劑450克氯奎寧治療，另外半數患者則是連續10天、每日使用1劑600毫克氯奎寧治療。實驗進行到第3天，研究人員觀察到，使用高劑量氯奎寧的患者出現心律不整情形；到了第6天，11名患者不幸死亡，導致高劑量組的實驗緊急終止。

研究人員表示，由於低劑量組的受試患者人數不夠多，因此他們無法作出氯奎寧能夠有效治療新冠肺炎的結論，他們強調，未來還需要進行更多實驗。

傳染病醫生及醫藥專家指出，研究顯示，不論是「氯奎寧」或是「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine），都對部分病患造成嚴重傷害，尤其可能引發致命心律不整風險。加拿大多倫多大學（University of Toronto）臨床藥理專家尤林克醫生（David Juurlink）表示，研究成果傳遞了一個訊息，就是氯奎寧的劑量愈大，愈可能導致患者心因性猝死（sudden cardiac death）。

值得注意的是，實驗期間，研究人員也讓患者使用抗生素阿奇黴素（Azithromycin）治療，報導說，阿奇黴素也可能導致心臟疾病風險，不過美國許多醫院都有使用，通常是和「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）合併使用。

現階段多數臨床實驗都是讓新冠患者使用低劑量「氯奎寧」及「羥氯奎寧」，並且僅使用一小段時間，先前大陸廣東省健康委員會建議醫師可讓患者連續使用10天、每日2劑500毫克氯奎寧治療，不過參與這項巴西臨床實驗的拉塞達醫生（Dr. Marcus Lacerda）表示，研究發現，大陸使用的劑量太高，毒性非常強，會害死更多病人。

目前紐約許多醫院仍採用奎寧治療新冠患者，紐約林諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）醫生蜜娜（Dr. Bushra Mina）表示，她的醫院仍會以5天為一個單位，持續合併使用羥氯奎寧及阿奇黴素來治療不嚴重的新冠患者，因為研究也表示，如果沒有其他選擇，還是可以謹慎使用奎寧治療，蜜娜說醫院會密切監控患者的心臟情形。

(中時電子報)