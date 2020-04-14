網路家庭（8044）旗下泰國子公司PChome Thai 14日宣布，響應駐泰國代表處共同為在泰國的台灣國人打造「泰國台灣防疫商品專區」，提供抗菌消毒、食品、日用品、運動娛樂等多樣化品項，並即時更新商品內容、使在泰台人所需的防疫及日常生活物資得以穩定供應，同時為響應協助整體防疫工作，即日起~5/31並提供泰國下單台灣免運直送免優惠，讓身處異鄉的台灣人也能輕鬆取得防疫物資，透過跨境電商提供協助，並號召更多業者與賣家一同加入，共同為防疫工作盡一份心力。

PChome Thailand 總經理蔡文雄表示：「為響應政府整體防疫工作，解決身處海外的台灣人於疫情期間在當地採購防疫商品及國內商品的諸多不便，PChome Thai響應駐泰國代表處，特別為旅居泰國的台灣國人籌建『泰國台灣防疫商品專區』，提供各種防疫及基本日常生活用品，讓國人在泰國可以用熟悉的中文介面、結合泰國在地便利的金流付款方式，同時提供直送泰國免運服務，以跨境電商打破國界限制，解決國人在異鄉防疫期間物資上的需求，為防疫工作盡一份心力。」有鑑於泰國本地已啟動緊急命令，多數購物中心及餐廳等營業場所已經關閉，且民眾應當地政府要求減少外出時間，PChome Thai希望透過設立此防疫專區，讓在泰台人仍可買到防疫所需相關物資及熟悉的台灣商品，享有來自台灣的關懷以度過防疫非常時期。

(工商 )