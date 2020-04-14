近期疫情未緩，政府鼓勵民眾Stay at home、企業開始演練Work from home，人們生活模式大大改變，能夠在家進行的休閒娛樂也較過去更被重視，蝦皮購物觀察，只要能夠有效打發居家時間的商品類別皆有受益，即從「寵物」、「遊戲王」、「娛樂、收藏」、「書籍及文創商品」這4大主要休閒娛樂品類中，統計平台數據歸納出「宅娛樂」十大夯品排行榜，列出疫情發酵至今2個月，最受消費者青?的的十大品項，蝦皮購物要讓每一位消費者成為防疫期間的居家玩樂高手，安心在家上蝦皮，防疫在家不無聊！

在家防疫，如何有效又趣味的打發時間成為全民課題！消費者除了購入休閒娛樂商品，也期望能同時兼顧感情培養及提升生活品質，因而帶動許多品項成為近期特別受歡迎的商品，近兩個月創下顯著的需求成長。為了掌握此一消費行為，蝦皮購物歸納出「宅娛樂」十大夯品排行榜，抓出眾多黑馬，包括寵物娛樂玩具、生活用具及零食、Switch遊戲片及周邊零件、自組模型及桌遊、居家擺飾等。

此次令人驚豔的便是書籍類商品，於「宅娛樂」十大夯品排行榜中嶄露頭角。蝦皮購物看好網購書籍市場，自今年3月起著力發展蝦皮書城，購買書籍的用戶人數也獲得顯著成長。進一步分析發現，「兩性關係」主題在書籍商品中最受歡迎，甚至奪得第五名的好成績，如愛情非童話，幫助大家如何在Stay at home期間與伴侶和平相處，甚至包含如何受孕的書籍如求孕，是一個人的戰場：十四年，只為等一個你也是熱門品項；隨著防疫意識的抬頭，「健康防疫」相關書籍訂單量也大幅成長，像是漫畫全彩圖解 嬰幼兒疾病家庭照護全書，幫助維持家人及嬰幼兒的健康，此外，謝明哲博士的保健食品全事典也幫助在消費者防疫緊張時期「吃對」食物、增強身體免疫力。

(工商 )