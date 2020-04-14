華為近期數次變更旗下子公司高層人事變動，掌門人任正非陸續卸下重擔，默默進行公司高層換血。最新數據顯示，任正非、孫亞芳卸下上海華為技術有限公司董事、董事長，由此前接下杭州華為企業通信技術有限公司董事長的田興普接任董事長。

天眼查數據顯示，4月10日，上海華為技術有限公司發生工商變更，任正非退出公司董事，孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。此外，包括華為輪值董事長徐直軍在內的4名主要人員全部退出，新增董慶陽、陳志東為主要人員。

數據顯示，上海華為技術有限公司成立於2001年1月，註冊資本人民幣2億元，公司經營範圍包括軟體開發，通訊技術領域內的技術服務，傳輸設備、數據通訊設備、寬頻多媒體設備、無線通信設備等，由華為技術有限公司全資控股。

田興普在2019年12月16日接手郭平成為華為全資子公司杭州華為企業通信技術有限公司的法定代表人、董事長，而在同年11月，田興普也出任北京華為數字技術有限公司的法定代表人和董事。

(工商 )