橘子集團旗下娛樂電商有閑觀察，近期除銷售額成長，連帶入駐店家用戶數也以每月超過100%幅度增長；疫情也延伸出遊戲外消費趨勢，具清潔功能的3C家電、家消品與營養保健品也異軍突起。

此外，近期使用者在家時間拉長，增加整理家中物品，意外搭上「宅商機」，促成換物平台Swapub換物量成長近兩成，遊戲與彩妝類物品為交換熱門，顯見在疫情「社交隔離」下，線上購物與交流為一大抒發出口。

疫情延燒，民眾出門逛街意願低，連帶影響實體店家營運。有閑統計，部分加入的業者因疫情實體銷量下滑40%，但線上則逆勢成長超過30%。為協助業者把握宅經濟商機，以ACG (Anime、Comics、Games）族群為定位的有閑接連推出「Switch緊急動員令」、「防疫戰鬥營」等活動，其中玩具公仔成長25%、遊戲主機成長7倍，有效補足線下業績缺口。

同時，有閑也入選經濟部推動零售業者數位轉型振興方案業者，推出A、B兩案供有意嘗試的店主自由選擇，除經濟部釋出的1,000家業者上限10萬元補助外，額外提供店家總價30萬的專案推廣資源，作為折價補貼、站內曝光與外站廣告投放等操作，並於即日起開放申請，協助微商店家無痛開店。未來也將與橘子支付攜手，提供更多零售業者數位化轉型方案，減輕疫情期間經營壓力。

另外受疫情影響，連帶提升有閑平台中防疫相關品類成長，如3C家電、衛生紙、泡麵等，其中空氣清淨機單月成長達45%，此外雞精、豆漿等具高營養與優質蛋白質等商品也後勢看漲，顯見消費者除重視生活娛樂，更以保健類商品落實居家防疫，並調節自身免疫力。

疫情影響下，消費者除購物精打細算，還能善用換物平品台增加生活小確幸。換物平台Swapub觀察，因在家時間增加，有更多時間檢視家中物品，利用現有資源創造價值，近期換物商品上架較過去成長近兩成，平均每7秒就有一項新產品上架。有趣的是，遊戲與彩妝類換物成長突出，可能因「社交隔離」氛圍下，使用者改以遊戲滿足社交需求；另因戴口罩成為全民運動，「口罩妝」間接帶動眼部彩妝交換熱潮。

換友Sara表示，因疫情讓荷包縮水，但使用Swapub平台可將家中物品轉化為「宅商機」，相較一般社團的私下換物，Swapub履約保證金制度可更有保障，除延長物品壽命更環保，還能線上結交換友，此外交貨可選擇郵寄、便利商店寄貨等，減少接觸落實防疫。

(工商 )