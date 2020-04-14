社區媽媽縫口罩套贈平鎮警分局員警，貼心又暖心。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

社區媽媽縫口罩套贈平鎮警分局員警，貼心又暖心。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

新冠肺炎疫情延燒，防疫物資捉襟見肘，口罩需求量更是大增，桃園市議員楊家俍及平鎮區獅子林社區發展協會，特別贈送700份「口罩保護套」給平鎮警分局同仁及協勤民力，希望同仁都能無後顧之憂的執勤，除落實防疫工作，也能保護好自我的健康。

獅子林社區發展協會理事長吳寶珠表示，警察工作有別一般行政部門，無論是居家隔離或是居家檢疫對象的查訪，還是各項勤務的執行，都需要直接面對民眾，為了延長口罩使用壽命，於是社區的志工媽媽特別送愛心到分局，一針一線親手縫製700個口罩保護套送給員警，為的就是讓執勤員警們都能應付即將到來的長期抗疫工作。

副分局長林東星亦表示，防疫期間警察同仁們口罩使用替換率高，雖不比醫護人員，但每日消耗的數量仍相當驚人，庫存的口罩雖然夠用，但面對遙無止境的疫情，為了節省防疫物資，讓給更多更需要的人，吳理事長及協會志工媽媽的愛心，無疑是同仁的一大福音。

每個口罩保護套都是社區協會志工媽媽們親手縫製的，每針每線除了對警察辛勞滿滿的不捨外，更是縫進如疼惜子女般的母愛，收到口罩保護套的第一線警察同仁也感到相當的開心，紛紛表示口罩保護套不僅美觀又實用，更有「媽媽」的味道，實在是感到十分窩心。

(中時 )