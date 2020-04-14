防疫期間，政府便民措施網路化，為因應新冠肺炎，台中市政府警察局導入使用自然人憑證的認證機制，讓交通事故當事人直接在家裡就能完成事故資料申請及取件，不需再前往警察機關領取，不僅減少民眾等候的時間，尤其目前為防疫期間，直接於線上申領資料更可防止與他人接觸機會，大大降低感染風險，省時、省力、安全又便利。
台中市政府警察局為更方便民眾申領交通事故資料、減少路途往返奔波之苦，在道路交通事故為民服務系統內除能線上申請事故現場圖、事故現場照片及事故分析研判表外，更導入使用自然人憑證的認證機制，如在台中市發生交通事故7日後，請民眾多利用網路少用馬路，可用自然人憑證至「台中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統申請交通事故資料(現場圖、照片、分析研判表)後自行下載相關資料，或以手機掃描當事人登記聯單左方QR-code快速連結申請。
經台中市警局統計民眾線上申領交通事故資料，106年共申請14萬5546件，107年15萬8200件較106年增加12654件(8.7％)，108年17萬6,896件，較107年增加18,696件(11.82％)，顯見民眾對於線上申請之便利性及接受度頗高。
交通警察大隊大隊長林沐弘呼籲民眾多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請之事故資料，真正享受「多用網路」、「少用馬路」的便捷性與安全性。
(中時 )
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