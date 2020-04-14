台灣捐贈口罩給世界各國，但中華航空機身因印有公司英文名「China Airlines」，引來誤會是中國捐助，華航改名案近日再被拿出來重提，行政院長蘇貞昌也表示，未來華航運送物資時，應拿掉公司字樣改為國旗與口號。華航回應，董事長謝世謙已於第一時間通令各分公司遵照辦理，配合執行相關專案時不得進行任何商業宣傳行為。

華航對內公告指出，「日後配合執行國家運送醫療物資專案，請尊重客戶權益，以其需求為優先考量。同時，在未獲得貨主同意，不得利用該案進行任何商業宣傳行為。不可於貨品展示本公司相關旗幟，以避免衍生無謂困擾」。

交通部長林佳龍說，華航至少不要引起混淆，例如不要在客戶文件上在放上自已公司的識別，避免誤解。如何讓台灣走出去，大家應該要集思廣益，改名是可以討論的話題，期待社會凝聚共識、朝野一起努力，不要一下子就把話題提升到黨派和政治議題，而是能夠聆聽民意，並遵循法治程序。

林佳龍認為，不管是「Taiwan can help」或「Taiwan is helping」，讓世界看見與肯定台灣，防疫無國界，醫療更是人道議題，這次把台灣成功經驗援外呈現，這是台灣近年難得受到國際矚目，「我們很珍惜」。

(中時電子報)