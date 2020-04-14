國民黨新任主席江啟臣14日抵達台南市議會，與國民黨團議員舉行閉門會談。江啟臣強調，改革會議即將展開，此行是希望能聽取地方黨部及議會黨團的意見，畢竟此事涉及到整個國民黨未來的發展，不管是黨務的改革、組織的改造，甚至今年的發展、兩岸路線等等，都必須聽取基層黨員及基層從政同志的想法跟意見。

針對黨內對改革有不同的聲音，江啟臣也認為這很正常，也可以預見，但只要是對整體國民黨未來發展是一個對的方向，就必須要來展開；當然，這當中也有一些必要的溝通要進行，因此像今天前來拜會台南市議會黨團，就是前來溝通未來的一些黨務組織、內部改革，甚至是轉型等等，如此也才能讓改革的路走得比較順暢。

江啟臣還說，台南向來被視為艱困地區，事實上不只台南，在目前整個中南部地區，特別是彰化以南的確特別艱困；但2018年我們也拿下15個縣市的執政，從另一個角度看，目前國民黨在地方執政的縣市，加總起來人口數超過1500萬，所以如何好好利用這個機會，一方面把施政做好，做到有感施政，讓民眾有感，第二個在這個執政的過程裡，也必須要培養年輕人、給年輕人機會，不管他未來是否參政，能讓更多的年輕人對國民黨能夠認同，這就必須透過地方施政做得好，才有辦法爭取年輕人及社會大眾的認同。

江啟臣表示，過去國民黨的改革很多，也講很多，但是對外界覺得說做得比較少，所以這次他爭取擔任補選的黨主席，就是希望能夠在當選之後，以具體的行動改變來改革，我們會用行動讓大家看到國民黨真正的改變。

(中時 )