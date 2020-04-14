新冠肺炎持續肆虐全球，根據約翰霍普金斯大學全球疫情地圖網站顯示，截至14日全球確診人數已達兩百萬，並造成近12萬人死亡。目前全球確診人數最高的國家仍是美國，以近60萬的確診人數占全球超過四分之一，同時死亡人數亦是美國以2萬3千人居最多。

根據《南華早報》報導指出，正襲捲全球的新冠肺炎疫情最初在去年底大陸武漢爆發，全球確診人數在4個月後的4月3日已達到一百萬，但至今僅過了11日後，數量急遽上升破兩百萬。此外，由於多數發展中國家僅有一小部份的人接受檢測，全球實際的確診人數恐比兩百萬這一數據更高。

根據霍普金斯全球疫情地圖網站顯示，全美確診人數高達58萬，不僅佔全球逾四分之一，更是比以17萬排名第二的西班牙3倍之多，其中美國如紐約、西雅圖以及底特律等大都會因新冠肺炎的死亡人數上千。不過，美國疾病控制與預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）13日表示，愈來愈多跡象顯示疫情逐漸穩定，「我們正接近疫情高峰」，預計本周就可以達到。

在歐洲部分，疫情重災區之一的義大利雖然死亡人數於13日突破2萬人，但但重症病患人數已連續10天減少，同時確診病例增加速度也已趨緩；而西班牙的新增死亡案例重返下滑趨勢，新增確診也減至3週以來最少，雖然官方仍呼籲民眾遵守3月以來實施的嚴格全國封城措施，但目前已准許如營建業與製造業等部分產業復工。

(中時電子報)