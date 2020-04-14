一名47歲鄒姓女子日前晚間到新竹市城隍廟香腸攤消費時，拿出千元紙鈔付款，找得960元之後又再將千元迅速抽回，辯稱「這是我的錢」，下一秒迅速逃離現場，讓香腸攤阿婆頓時傻眼。整個過程被網友親眼目睹，將之貼上網路，警方也調閱監視器尋人，在新竹縣寶山鄉抓獲作案鄒女，全案依詐欺罪嫌移請新竹地方檢察署偵辦。

該香腸攤是一對年邁夫妻帶著身心障礙的兒子擺攤做生意，20年來每月僅賺取2萬多元微薄收入，不料卻遇上假藉消費實則詐欺的鄒女。當天鄒女佯稱要消費，以千元大鈔付款後，阿婆找回960元之時，鄒女卻悄悄將千元押在錢盒下的千元大鈔抽回。

香腸攤阿婆察覺有異，遍尋不著壓在盒子下的鈔票，立即向鄒女索討，鄒女卻強辯「這是我的錢」，下秒便趕快逃離現場，留下來不及反應的阿婆呆愣原地。過程全程被網友目擊，但網友表示來不及追上對方，只好將事件貼在網路，希望該名女子能自首。不少民眾得知熟悉的香腸攤遭詐，群起揪團前往香腸攤要用新台幣給阿婆溫暖。

警方線上巡邏得知該訊息後，當下即前往上述地點查訪被害阿婆，確認遭一名不詳女子以佯稱購買香腸已付款，再向被害人索取找錢的方式詐得現金後騎機車逃逸。經調閱監視器追查，確認為一名鄒姓女子所為，將鄒女帶回偵辦。鄒女坦承因缺錢才犯案，詐得現金已全數花完。全案依詐欺罪嫌移請新竹地方檢察署偵辦。

(中時 )