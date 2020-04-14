新冠肺炎疫情重創全球經濟，長期投資如何保本又能獲利成為投資人最大考驗；銅箔基板廠—台光電(2383)、連接器廠—信邦(3023)、影像感測器廠—亞泰(4974)及設備廠—群翊(6664)過去兩年業績呈現逐年成長，2019年獲利創新高，且公司產品佈局有成，未來業績有機會在疫情逆境中成長，加上公司在手約當現金充沛，殖息率均逾4%，可望成為「進可攻、退可守」標的。

世界各國相繼採取封城封國遏止一發不可收拾全球新冠肺炎疫情，重創防疫產業以外全球經濟、股市及產業，各國政府大規模降息救股市及經濟，讓自2008年金融海嘯後已長期處於低利率的金融市場進入新一輪的零利率、甚至負利率時代，儘管長期以來，台股擁有傲視全球的高殖息題材，且因近期台股及全球股市修正，殖息率超過5%以上的個股俯拾皆是，但新冠肺炎疫情難測，對產業及企業造成重大衝擊，飽受新冠肺炎疫情衝擊荷包大失血的投資人如何在疫情之下保本又可以長期投資獲利、避免「賺了股息卻賠了老本」成為艱難的課題。

就業績來看，儘管2019年有中美貿易戰干擾，台光電、信邦、群翊及亞泰4家公司業績卻同步創下歷年新高，其中台光電2019年合併營收為248.65億元、稅後盈餘32.4億元，每股盈餘達10.14元，賺進一個資本額，表現最為亮眼；信邦2019年合併營收178.86億元、稅後盈餘17.18億元，每股盈餘為7.47元；群翊2019年合併營收16.68億元、稅後盈餘為2.97億元，每股盈餘為5.4元；亞泰2019年合併營收為38.08億元，稅後盈餘為3.57億元，每股盈餘為4.94元，獲利表現不俗。

若依配息及現金部位來看，群翊在手現金約7.17億元，每股配息4.2元，殖息率逾7.5%；亞泰在手現金約20億元、每股配息3.3元，殖息率近7%；台光電在手現金約63.5億元、每股配息約6元，殖息率逾5%，信邦在手現金約35.79億元、每股配息5.3元，殖息率約4.3%，均是手上現金滿滿且高殖息率個股。

為避免「賺股息、賠股價」，今年業績能否持續成長亦非常重要！儘管全球經濟因新冠肺炎疫情陷入衰退泥淖，但5G基礎建設及智慧型手機、保持社交距離及封城封國衍生的遠端視訊工作、教學、網路購物等，帶動商務NB、網通設備、資料庫中心及伺服器需求湧現，加上防疫及醫療需求導入科技追蹤接觸史及催生新一代模擬疫情的防疫系統、智慧醫療設備等，為搭上相關應用的台光電、信邦及群翊業績挹注動能；而亞泰挾緬甸廠優勢，因中美貿易戰及新冠肺炎疫情獲得品牌大廠轉單加持，市佔率提升為業績增添保護傘。

(時報資訊)