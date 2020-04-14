陸Q1進口美豬增6.4倍 大豆增2.1倍 11:252020/04/14 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新浪財經》報導，大陸海關總署新聞發言人李魁文14日表示，第一季大陸自美進口農產品較去年同期增長1.1倍，其中大豆進口量增加2.1倍，豬肉進口量增加6.4倍，棉花進口量增長43.5％。 (旺報 ) #進口量 #大陸 #進口 #大豆 #增加 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸首度暫停 陸生來台就讀 04:092020/04/10 財經要聞 台商籲少說多做 遠離政治火坑 04:102020/04/10 政治要聞 口罩正妹梨渦允允脫了！身穿比基尼秀梨渦甜笑 20:512020/04/10 星光 陸中小企 復工率超過八成 04:092020/04/11 全球財經 明冷氣團來襲！氣象局曝這2天威力最強 低溫急凍10度 22:172020/04/11 生活 快評》兩岸交流愈頻繁 台灣愈安全 23:062020/04/12 軍事 利差優勢 高收債前景浮現 04:102020/04/13 投資理財 境外疫級警戒 陸請海外華人留步 04:102020/04/14 焦點新聞 復活節後運價揚 裕民慧洋看俏 04:102020/04/14 證券．權證 陸海關總署：第一季進口豬肉95.1萬噸 10:372020/04/14 兩岸 兩岸熱門新聞 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 陸媒揭武漢專家對抗官員曝露疫情秘辛 文章遭封 - 兩岸 減免債務呼聲高 非洲最大債主大陸怎辦 - 兩岸 - 旺報 形象受損！陸停止兩企業出口防疫用品 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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