據《新浪財經》報導，大陸海關總署新聞發言人李魁文14日表示，第一季大陸自美進口農產品較去年同期增長1.1倍，其中大豆進口量增加2.1倍，豬肉進口量增加6.4倍，棉花進口量增長43.5％。

(旺報 )

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