美股昨夜回弱，三大指數跌多漲少，不過，川普擬5月1日重啟經濟活動、紐約州長稱最壞情形已過，亞股今早回神走高，帶動台股三大期指早盤聯袂揚升，隨後大盤指數也在權值三王台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)整齊走高，欣興(3037)、南電(8046)等續強的引領下，並一路過關斬將衝上10297.23點，大漲199點，各大類股一片漲聲，站穩五日線。分析指出，國安基金喊話護盤到疫情結束為止，台股盤中反彈大漲百點，但量能今日卻是萎縮的狀態，後續需要觀察美國經濟決策方向及全球疫情的發展，台股指數上檔缺口有壓下檔月均線有撐，留意台積電的法說釋出的展望。

盤面表現上，防疫股業績出色，今日成為人氣焦點之一，疫情拉動額溫槍需求，首季業績表現受市場期待，熱映(3373)盤中漲幅逾7%、豪展(4735)狂飆8.8%以上；能率網通(8071)防疫產品熱銷業績添動能，股價漲幅7%；大江生醫(8436)自動檢疫設備將進駐疾管檢疫機關昆陽實驗室上線使用，並獲歐洲、亞洲等國家洽談訂單中，股價鎖在漲停板213元；台積電否認3奈米建廠延後，今早無畏外資連兩日賣超，股價反彈升至285元，收復5日線；勤凱(4760)Q2營運樂觀，股價頻創波段高點，今早回到80元創2個月來高點；南電(8046)業績閃金光，投信連二日買超，股價急速拉升，觸及漲停。

分析師說，台股上周站上萬點大關，自3月中低點至4月10日，台股指數已經反彈接近20%，日成交量於1200億左右，量能有偏低的現象，台股後市上漲空間將面臨壓力。疫情對全球總體經濟的影響不容小覷，在落底訊號還未明朗前，操作不宜躁進，以分批佈局為宜。

(時報資訊)