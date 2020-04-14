清大生資所助理教授張筱涵以數學模型的研究口罩分配策略，發現中央流行疫情指揮中心採用的實名制口罩政策可以讓更多人獲得口罩，有效降低疫情擴散風險。不過她也建議，如果要讓政策更有效，應該確保70歲以上長者、慢性病患者等高危險群優先取得足夠口罩。

張筱涵與美國麻省理工學院、哈佛大學共同成立的博勞德研究所(Broad Institute)計算生物學家沃比(Colin Worby)共同研究顯示，如果大多數人都戴口罩，可減少群體中新冠病毒的感染率及死亡率，並延後疫情大爆發的時間或防止疫情大爆發。

張筱涵以數學模型模擬戴口罩對群體感染率的影響，她表示，若能正確地使用口罩，口罩的覆蓋率愈高，群體的感染率就愈低。台灣目前的口罩產能及供給提升，口罩的日產能達到總人口的50％，相對於許多歐美國家的低口罩覆蓋率，台灣的確是疫情衝擊全球時相對安全的地區。

這項研究也顯示，口罩短缺時，比起平均地分配口罩，如果能將口罩優先分配給70歲以上長者，及已經受到感染者，降低群體感染風險的效果更好。張筱涵認為，我國政府在疫情一開始時就徵用口罩工廠，採取管制及實名制分配，是非常好的做法；如果沒有管制，群眾在疫情爆發初期即搶購或囤積口罩，使多數口罩掌握在少數人手中，就非常不利於疫情傳播的控制。

為了對抗新冠病毒疫情，美國等國際公衛、流行病學學者組成了「新冠肺炎人潮流動數據網絡」（Covid-19 Mobility Data Network），張筱涵是國內唯一參與這個跨國學術網絡的學者。她也計畫將口罩有利疫情控制的研究成果透過網絡提供給其他國家參考。

張筱涵是新竹清華校友，取得清大生命科學系學士及生物科技所碩士學位後，負笈美國深造，取得哈佛大學個體與演化生物博士，並於哈佛公衛學院博士後研究，之後以玉山青年學者身份獲聘回母校新竹清華任教，並獲得科技部年輕學者哥倫布計畫補助，專長基因體學、病原體演化及計算生物學。此研究的團隊成員包括研究助理張孟群及清華生資所研究生李育安。

(旺報 )