翻譯家、影評人景翔於4月13日晚上離世，享壽79歲。景翔曾任職媒體，長期撰寫影評專欄，也曾翻譯多部經典電影字幕。他的書籍譯作高達80餘本，譯筆優美，也於2012年出版詩集回憶錄，過世消息引媒體、文壇、影壇人士追思。家屬請親友代於臉書表示，因為全球疫情，決定不發訃聞，也不舉行公祭儀式。

景翔本名華景疆，1941年生於江西，畢業於台北工專土木科，曾任《中國時報》副刊編輯、《時報周刊》總編輯等。他自學生時期就因興趣投入翻譯工作，當兵時開始寫影評，曾翻譯《英倫情人》、《中性》等文學名著和《當哈利碰上莎莉》等經典電影。景翔也因喜愛推理小說，翻譯過多部推理小說作品，曾參與催生《推理》雜誌。

《文訊》總編輯封德屏曾表示，景翔對台灣翻譯文學的貢獻居功厥偉，卻不夠受重視。景翔譯作多以文學為主，他曾表示，譯者首重中文表達，而非英文程度，自認翻譯美國小說比英國小說得心應手，因為英國人講話愛拐彎，語意難掌握。他也不在翻譯中用流行語，「因為流行語是一時的，譯文卻可以長久。」

晚年由於帕金森氏症，景翔手指顫抖，打字困難緩慢，曾改以口述方式翻譯。他先讀過原著，心裡有底後，口述給助理，請助理打字成文稿後，由他修改語法、標點。思緒快時，一章一兩天就可譯成。

景翔自年輕時寫詩，2012年首度出版詩集回憶錄《長夜之旅》，回顧往日情感。生性謙和低調的他，曾在2012年台北同志大遊行時坐著輪椅上台表示：「我從來不在櫃子裡！」公開身分力挺同志。

(中時 )