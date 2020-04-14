刑事局偵查第六大隊長徐名谷呼籲，新冠肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散佈或轉傳有關疫情的不實資訊，引起民眾恐慌，警方將依法速查嚴辦。（陳世宗攝）

29歲的張姓女網友，在臉書「虎尾人（讚）出來」社群內，張貼外籍移工撿拾廢棄口罩上網販賣的不實訊息，奉勸大家別購買來路不明的口罩；雖貼文10到20分鐘就撤文，仍被眼尖民眾發現要求警方查處。刑事局偵查第六大隊會同雲林縣警局展開偵辦，將張女依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，散播不實訊息罪及社會秩序維護法偵辦裁罰。

中打第六大隊長徐名谷說，警方於12日接獲民眾報案，指臉書暱稱「Y＊＊＊＊ Chang」的網友，涉嫌在臉書「虎尾人(讚)出來」社團中公開留言：「我昨天回老家聽我親戚外傭說虎尾的外傭都去醫院外圍檢民眾丟在路邊的口罩，然後回去清洗乾淨燙整齊後上網賣，叫我們不可以上網賣(買)，所以奉勸大家別網路買來路不明的口罩阿」；涉嫌散佈有關疫情不實謠言，要求警方查處。

警方指出，為避免不實謠言造成中部地區民眾恐慌，中打第六大隊立即與雲林縣警察局虎尾分局偵查隊成立專案小組進行偵辦；經查明張貼該則不實訊息的人，係雲林縣虎尾鎮張姓女網友所為，警方於12日晚上8時許，將發佈不實訊息的張姓女子通知到案說明。

警方表示，張女到案後坦承於12日在臉書「虎尾人(讚)出來」社群內發佈貼文，目的係善意提醒網友勿在網路上購買來路不明之口罩；她貼文經其他網友提醒後，在10到20分鐘後即撤文。但已經多數人傳閱並留言，仍涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散播不實訊息罪及社會秩序維護法，警詢後請回，全案函送雲林地方檢察署偵辦裁處。

警方呼籲，民眾在新冠肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散佈或轉傳有關疫情的不實資訊，引起民眾恐慌，警方將依法速查嚴辦；相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。另可加入「美玉姨」、「My Go Pen」等LINE查證平台，查證訊息真假、並杜絕假訊息。

(中時 )