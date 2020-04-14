新冠肺炎全球蔓延，為解決國內企業紓困難題，經濟部提供舊有貸款展延、營運資金貸款及振興貸款等3方案，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠今質疑，截至4月1日3個方案核貸率都不到3成，直到昨天核貸率增幅不到10％，主要原因是申請至少要準備21項文件，申貸流程繁複不便利，要求簡化申請流程。蔡壁如也要求財政部保留盈餘停課一年及營業稅進項稅額退稅，讓企業能有多一點營運週轉金。

疫情衝擊各行各業，民眾黨團持續為企業發聲，今上午由邱臣遠、蔡壁如舉行記者會，民眾黨重申紓困必須要分級分流主張，同時應架設融資診斷服務線上申請平台，系統化提供資訊，透過電腦條件式分析讓紓困更到位，並擴大納入民間公協會協助輔導，加速紓困流程。

永康街餐飲業者指出，受到疫情影響觀光客銳減，整體業績僅剩1成，政府雖然提供很多美意的方案協助，但看的到吃不到，申貸門檻相當不便民，而且表格填寫非常繁瑣，申請超過2個周仍未通過，遲遲等不到政府紓困資金，上周起忍痛暫時歇業，希望政府紓困貸款流程可以簡化，協助企業度過難關。

邱臣遠指出，目前申請舊有貸展延、營運資金貸款、紓困資金貸款總計2425家，通過核准僅661家，核准率不到27.25％，追查發現，過去從未跟銀行打過交道的業者，提出申請至少要準備21份文件，過程可能會面臨資料不齊全或不符資格的情況，導致無法成功跟銀行貸款。

邱臣遠認為，政府紓困應該要分級分流，企業沒有現金流就無法支付房租、人事成本等基本開銷，針對不適合向銀行融資貸款的企業，政府應該補貼固定營運成本比較實際。

蔡壁如則主張保留盈餘停課一年，保留企業現金流，增加應用的彈性，同時，營業稅進項稅額退稅5％希望政府退回，畢竟貨物賣出去後業者還是要被課5％的稅，希望財政部盡快發文到稅務單位後執行。

(中時 )