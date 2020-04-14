新冠肺炎疫情蔓延美國，對此，美國總統川普怒轟，世界衛生組織沒盡到任何責任，更偏袒大陸，忽略最大資助者美國，揚言將砍援助經費。譚德塞13日親上火線表示，希望美國繼續向世衛提供資金，「美國才是世衛的最大貢獻國」。對於譚德塞的回應，網友大笑，川普喊砍預算就縮了，知道老大是誰了！

川普與世界衛生組織之間的糾葛逐漸加深，自世衛秘書長反嗆川普將公衛問題政治化後，川普10日再次重批世衛以大陸為中心並在下周對世衛做出宣布，暗示川普政府將大砍其援助經費。

對於川普要斷資的看法，譚德塞表示，他與川普兩周前曾經進行溝通；譚德塞說，「就我所知，他是支持的，我希望川普能繼續對WHO提供資助，美國與WHO雙方關係良好，希望這種關係能持續下去。」譚德塞更表示，美國才事實際上WHO的最大貢獻國。

對此，批踢踢網友紛紛表示，「笑死，現在知道誰才是真正的老大了」、「上次不是很嗆，回去被主人罵了齁」、「惹火美國人再道歉已經來不及了」、「WHO這次到底發揮了什麼作用」、「該被究責，調查失職與是否有人謀不彰不法事情」。

(中時電子報)