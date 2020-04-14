近期台灣捐贈其他國家的口罩，透過中華航空運送，但民眾認為會被誤認成中國，因此呼籲華航改名，對此交通部長林佳龍表態支持這項連署，希望凝聚共識後處理。國民黨文傳會今（14）日率先註冊taiwanairlines.tw網域，並利用該網站架設「改名計時器」。

新冠疫情疫情蔓延全球，台灣積極組成口罩國家隊，並贈送口罩給其他匱乏國家，強打口罩外交，但民眾認為，負責運送口罩的中華航空（China airlines），會被誤認為來自中國，交通部部長林佳龍日前表態支持這項連署，並表示，航空的改名是很正常的事情，不要用政治的有色眼鏡看待，希望凝聚共識名正言順的處理。

國民黨發言人洪于茜表示，防疫期間，應該全民共同站在防疫同一陣線齊心防疫，但是民進黨立委卻在這時候提出華航改名的倡議，交通部長林佳龍甚至表達支持，無視華航改名的營運以及航權成本需要全民買單。在防疫期間觸動國人國家認同的分歧敏感神經，更是內耗空轉，無助於防疫與國家團結。

洪于茜指出，民進黨已經完全執政，對民進黨來說，華航改名只要走完相關程序就完成，國民黨再多阻擋可能也只是狗吠火車。因此基於在野黨監督立場，國民黨製作了「林佳龍承諾華航改名計時器」，要讓全民監督林佳龍距離他的承諾已經過了幾天。

洪于茜表示，國民黨已經註冊taiwanairlines.tw網域，如果林佳龍讓華航改名成功，將立刻送上網域，「讓台灣的翅膀飛出去」。

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(中時電子報)