為協助零售業對抗疫情衝擊經營，將商品上架電商平台，經濟部審核通過的第一波電商名單揭曉，共有23家電商符合，零售業者自即日起與公告電商合作，簽約並上架10項以上商品者就可以獲得經濟部補助。

經濟部表示，應此次疫情衝擊，號召有流量、技術、行銷能力的電商業者提供優惠方案，同時考量流量、金流、物流、資訊流等各種因素，需要有實戰經驗的電商業者，第一波共有54家電商業者提出申請，經篩選後有23家通過。其餘或因服務內容不清楚或因文件不齊備，已通知補正。

商業司指出，第一波通過的23家電商業者十分多元、各有特色，有主打品項多送貨快、各種網路媒體行銷、文創設計小物、零嘴小資族喜愛…等類型，並主動提供優惠價格，零售店家可視自己的產品特色，選擇適合自己的電商服務。

經濟部推動零售業上架電商服務方案補助共編列1億元經費，預計補助1,000家零售業者，每家最高補助上限10萬元，方案包括購物平台上架服務及電商網站建置服務，協助零售業者突破困境、增加銷售管道、創造營收。

第一波購物平台上架業者包含台灣樂天、有閑數位、東森得易購、直流電通、耐德科技、果翼科技（Pinokoi）、雅虎資訊、商店街市集、晨創、愛合購、綠界科技、網路家庭（PChome）、際標資訊、樂購蝦皮、橘點子、露天市集。網站建置服務業者有91APP、和盟電子商務、知識科技、英特泰斗、華瑞資訊、群創智能與瘋樂購數位行銷。

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(中時電子報)