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新冠肺炎疫情延燒，全球確診人數已突破200萬大關。美國確診與死亡人數雖然續增，但紐約州長古莫認為，疫情已進入高原期，最壞的狀況可能已經過去。除了紐約，還有加州等東西部共10州已在研擬計畫，準備解封，重新對外開放，不過這觸動了美國總統川普身為國家領袖的神經，認為能做最後決定的只有他。
【1】在新冠肺炎疫情糾纏下，全球確診人數正式突破200萬大關。
【2】就在美國東西部10州州長醞釀重新開放之際，川普最在意的，還是他身為總統的決定大權。
【3】美國至今有4艘航母受到新冠肺炎疫情衝擊，而災情最慘重的，就是病例突破500宗的「羅斯福」號。而更糟糕的，便是如今已出現死亡病例。
【4】事實證明，宗教聚會很容易導致群聚感染，使新冠肺炎疫情迅速蔓延。專家已指出，印尼若不禁止齋戒月返鄉，感染人數可能達100萬。
【5】美國總統川普大力推薦用抗瘧疾藥物「氯奎寧」治療新冠肺炎，可是他畢竟不是專家。巴西臨床實驗已證明，亂用藥物後果慘重。
(中時電子報)
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