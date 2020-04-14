針對華航更名議題，總統府今天肯定行政院長蘇貞昌的說法，亦即在機身增加台灣的標誌，避免有所混淆，至於更名相關議題，因涉及航權，行政部門也將與立法院及社會各界持續討論。

總統府發言人張惇涵表示，誠如行政院蘇貞昌院長今早所表示，行政院已經請責成交通部要求華航，在後續運送物資進行國際防疫合作時，在機身增加台灣的標誌，避免有所混淆。

至於華航更名相關議題，他說，由於涉及包括航權在內等各種事宜的協商安排，行政部門也將與立法院及社會各界持續討論。

(中時 )