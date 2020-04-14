華航更名？府：機身增台灣標誌 更名持續討論 11:122020/04/14 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對華航更名議題，總統府今天肯定行政院長蘇貞昌的說法，亦即在機身增加台灣的標誌，避免有所混淆，至於更名相關議題，因涉及航權，行政部門也將與立法院及社會各界持續討論。 總統府發言人張惇涵表示，誠如行政院蘇貞昌院長今早所表示，行政院已經請責成交通部要求華航，在後續運送物資進行國際防疫合作時，在機身增加台灣的標誌，避免有所混淆。 至於華航更名相關議題，他說，由於涉及包括航權在內等各種事宜的協商安排，行政部門也將與立法院及社會各界持續討論。 (中時 ) #華航 #更名 #總統府 #蘇貞昌 #台灣 #標誌 #航權 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌嗆譚德塞：不夠格在位置上 09:182020/04/10 政治 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 中華民國包括台澎金馬不只台灣 陳玉珍再戰蘇貞昌 12:232020/04/10 政治 傅崐萁要求振興產業加速解決花蓮整體交通 蘇貞昌：全力支持 17:552020/04/10 政治 陳玉珍嗆蘇貞昌 一起赴陸講中華民國 04:102020/04/11 政治要聞 坊間開始逆時中？網驚：暗槓7600萬口罩出事了！ 08:012020/04/11 政治 疫情變助力 網：2024總統會是他 20:302020/04/11 政治 華航改名？蘇貞昌：應讓國家的航空公司「標誌台灣」 09:292020/04/14 政治 台網民出征新加坡總理夫人 蘇貞昌：對方已發文感謝 09:572020/04/14 政治 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 10:542020/04/14 生活 政治熱門新聞 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 罷韓藍營有內情？韓國瑜坦言：好幾個晚上都睡不好 - 政治 被民進黨連砍三刀 陸官媒這回應...網驚：完了！ - 政治 化被動為主動 韓營法律反制原因曝光 - 政治 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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