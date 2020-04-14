台光電(2383)過去產品以3C及手機產品為主，公司長期深耕無鹵素環保材料，目前在無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料的開發及生產居領先地位；看好5G時代來臨，且5G基礎設備開始大量使用符合環保無鹵材料。

台光電近幾年將研發重心放在5G手機、基地台網通設備等環保基材，成功開發「5G通訊應用新型超低訊號損失Low CTE環保基材」、「5G基地台應用升級超低訊號損失High Tg環保基材」、「高階手持鏡頭模組用高耐熱環保黏合片」等新產品，公司亦積極佈局400/800GHz Switch與Sub 6/5G HHz高頻高階產品線，近兩年陸續完成全球終端客戶認證，在高頻高速及低耗損高頻材料已做好量產準備，公司亦擴建新廠導入多項新開發環保產品，目前新產品已開始量產出貨，火力全開搶進全球5G應用市場。

台光電表示，全球景氣雖受新冠病毒疫情影響，但在5G通訊基礎建設相關需求的帶動下，預期今年5G資料中心(Data center)伺服器及交換器的需求量，仍會持續增加，公司於去年即獲得全球前三大ODM及OEM客戶等多項新案，預期今年此類高階材料的市佔率會顯著增長；在手機方面，公司今年在5G手機材料的市佔率預期比4G手機材料還要高，穩居中高階手機材料領先地位，5G mm Wave手機採用SLP架構高階材料，高階NB及平板也採用高階HDI，PC也由傳統板逐漸轉為HDI架構，雖然5G手持裝置需求受新冠疫情影響，新機種推出時間可能遲延，但預期在5G升級換代的趨勢下，今年將會帶動高階HDI材料的業績上揚。

信邦(3023)電子以MAGIC五大產業為基礎，開發醫療健康照護(Medical Health)、汽車(Automotive)、綠能(Green Energy)、工業應用(Industrial Application)及通訊(Communication)產品，並逐步將產品整合(integration)及智能化(intelligent)。

由MAGIC進階到iMAGIC+，近兩年更鎖定「智慧醫療、智慧城市、機器人、智能運輸及綠能」等新科技及新創應用，包括：醫療的智慧醫療相關防摔氣囊腰帶及外骨骼機器人、車用的自駕車車用感應LiDAR，協助自駕車360度感應障礙物與電動自行車的連接器、線束、電控系統模組及整車組裝生產等、智慧倉儲的倉儲機器人及智慧背心等，以及風能產品從原本的線材產品逐步擴大至模組化，帶動風能「PCBA&機櫃」營收佔比逐年上升。

信邦電表示，新冠肺炎疫情引爆醫療診斷監護設備需求，由於公司是Medtronic(美敦力醫療公司)、GE及大陸邁瑞醫療等大廠主要供應商，線束產品廣泛應用在呼吸器、斷層掃瞄及移動式X光機，近期相關訂單爆增，預估今年光呼吸器出貨量就可以從去年約3000台躍升至2萬台，醫療產品佔公司營收比重可望達10%；除醫療設備出貨大幅成長，倉儲機器人等亦因疫情需求強勁出貨大幅成長，成為推升信邦今年營運重要動能。

(時報資訊)