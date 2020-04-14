群翊(6664)為塗佈、乾燥、曝光及自動化四大技術設備廠，主力產品為PCB乾製程設備，包括：塗佈、壓膜、熱風、熱板及曝光等專業製程設備，終端產業涵蓋PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板等，看好半導體相關產業可望因5G時代來臨高度成長，群翊針對晶圓製造及半導體封裝開發新設備，以及應用於5G與AI相關的軟板及載板設備，相關設備可望自今年進入收割期。

群翊表示，公司累積多年自動化塗佈、乾燥、壓膜、曝光等專用製程設備開發與量產經驗，整合塗佈、乾燥、曝光及自動化四項核心技術開發設備，在IC載板產業烘烤製程乾燥設備獨占鰲頭，PCB產業內層線路製程用滾輪塗佈乾燥線、防焊製程用靜電噴塗烘烤線與2016年推出應用於類載板 MSAP製程隧道式熱風輸送爐等設備亦佔有領先地位，因應工業4.0智慧智能製造系統趨勢，公司以現有系統自動化軟硬體技術為基礎進行技術開發，依客戶需求提供機械手臂應用、自動化機構開發、CCD視覺系統建構、設備端生產數據資料蒐集與分析、配合CIM、EMS等系統進行資料拋轉與傳輸等功能及服務，達成客戶智能化及自動化製造目標。

在半導體設備方面，群翊順利拿下美國半導體大廠訂單，並已於驗機後開始交機，而公司開發的晶圓製造相關設備亦可望於今年開始出貨，半導體、軟板及IC載板相關設備成為推升群翊未來營運成長新動能。

群翊董事長陳安順表示，儘管因防疫相關限制，導致裝機和測試較麻煩，公司出貨亦受影響，但5G及AI等需求並未減緩，反而因各項新應用加速進行中，公司蘇州廠於2月17日順利開工，且為因應疫情，公司已追加3個月材料庫存，疫情雖然讓出貨減緩，但訂單相當滿，訂單能見度已到第2季，疫情對公司營運並無太大影響，今年業績有機會比去年好。

相較於台光電、信邦及群翊搭上產業新應用，雖然亞泰(4974)CIS產品主要應用於多功能事務及掃瞄器等成熟產業，但公司挾影像感測核心技術，逐步將產品應用拓展至掃地機器人、ATM驗鈔機及醫療檢測設備，加上中美貿易戰及大陸爆發新冠肺炎疫情之後，國際大廠為分散風險，將訂單轉向有緬甸廠區的亞泰，成為亞泰業績成長推手。

亞泰總經理吳淑品表示，公司核心技術在半導體的晶片組裝COB(Chip On Board)製程開發及應用，全球前五大品牌客戶有4家是公司客戶，出貨給大陸內銷客戶的新一代高性價比掃地機器人感測模組也於去年第4季開始量產出貨，目前掃地機器人佔公司營收比重約6%，新一代產品可望成為公司今年業績新動能。

除掃地機器人出貨放量，亞泰影像緬甸廠第4條生產線於2019年擴建完成，目前月產能達110萬套，公司持續擴大緬甸廠的生產規模，預計月產能可提升到120萬套以上，可望進一步發揮經濟生產效益，過去深圳廠及緬甸廠生產比重約60:40，公司目標是深圳廠及緬甸廠的生產佔比各半。

(時報資訊)