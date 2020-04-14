防疫零接觸當道！全家便利商店14日宣布，攜手全台最大美食外送平台foodpanda合作推出外送服務，第一階段先開放雙北146間店舖，5月初將達500店，並拓展至桃園、新竹、台中、台南、高雄、屏東、花蓮、宜蘭等19個縣市，目標6月前外送服務店舖將達1,000家，屆時全台高達九成縣市可使用全家商品送貨到府的服務！

全家表示，為慶祝雙方攜手合作，4月30日前下單，單筆訂單不限金額都「免外送費」，滿300元可再折100元。現階段顧客已可透過foodpanda「熊貓商城」購買，4月22日起還可直接透過全家會員APP，進入foodpanda熊貓商城的全家專區選購商品。

全家經營企劃本部副本部長李慶賢表示，全家「店到宅」外送服務時間從凌晨5點30至隔日凌晨2點，可滿足深夜不想出門民眾購物需求，先前測試平均可帶動店舖大夜業績成長約一成；近期在疫情影響之下，更加速催化消費者商品外送需求，進而帶動2月店到宅服務新來客激增1成5。據全家統計，包含茶葉蛋、香蕉、牛乳、箱裝水等都賣得不錯。

全家表示，為進一步滿足消費者需求，全家店到宅服務布局踩油門，攜手foodpanda快速佈點，預計上半年服務範圍將覆蓋全台九成縣市。商品類別部份，在分析消費數據及不同時段需求後，全家也在「熊貓商城」規劃近200項商品，除了受歡迎的複合店套餐組合、零食、飲料、民生用品之外，更較以往增加6成冷凍品項（微波小吃、主食、冷凍鮮物），要滿足消費者全天候不同時段所需。

(工商 )