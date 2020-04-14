瑞幸咖啡事件後，大陸公司接連出現財報、交易數據被質疑的狀況，羅賓咸永道（PwC HK）近日因質疑大陸遊戲公司第七大道交易商務，拒絕審核財報並辭任公司核數師。

在港上市的第七大道13日晚發布公告，羅賓咸永道會計師事務所已辭任公司核數師，新任核數師為大華馬施雲會計師事務所有限公司。這一決定自2020年4月10日起生效，大華馬施雲任期直至公司下屆股東週年大會結束為止。

36氪報導，第七大道於2018年赴港IPO，羅賓咸永道是其聘用的首家會計師事務所，兩方合作將近2年。目前第七大道也是遊戲中概股中唯一尚未披露2019年財報的公司。

第七大道公告稱，於審核及編制2019年年度業績期間，公司審核委員會於2020年3月26日接獲羅賓咸永道的來函，要求審核委員會就兩項財務事宜作出解釋，一是2019年收購的間接全資附屬公司上海辛辣向若干研發人員以現金形式支付金額約為人民幣650萬元的獎金；二是公司間接全資附屬公司七道香港就於海外市場宣傳及推廣若干手機遊戲事宜依據遊戲合作發行協議向對手方支付金額為2500萬美元的預付推廣費。

第七大道僅對第二項事宜作出了回應，表示截至4月13日，與上述對手方償還發行及推廣費用有關的未收回金額1400萬美元已獲全部償清。不過羅賓咸永道對此交易的商業實質存疑。

(工商 )