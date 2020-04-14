自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）在跌深反彈下，今日早盤量價齊揚、股價分別大漲4％至5％！其中，巨大盤中最高飆到140元、大漲7.5元，漲幅逾5.66％，目前成交量已破1,300張；美利達在外資與投信進場買超加持下，早盤最高漲幅也逾4.2％、股價來到125元，成交量約600張。

受到疫情衝擊，巨大集團第一季合併營收133.21億元，年減8.99％。巨大表示，自3月開始，隨著疫情迅速在歐美國家擴散，許多國家開始實施封城，要求民眾不要上街，多數商店也都暫停營業，大大衝擊歐洲自行車零售市場，造成捷安特歐洲公司3月銷售明顯下滑。

美利達第一季電動自行車銷售台數大增57％，但不敵因疫情造成的銷售動能下滑，合併營收52.60億元，年減5.67％。不過，美利達持續看好今年電動自行車的出口量能，目前在手訂單進度維持不變，成為支撐營運動能的重要支柱。

(工商 )