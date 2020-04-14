新冠肺炎疫情延燒，繼上月環保署秘書室員工確診新冠肺炎，昨(13)再傳一名民間單位派駐環保署員工身體不適，就醫後被要求住院採檢，預計採檢結果周四(16)出爐，環保署官員今(14)早出面說明，環保署官員表示為求防疫最嚴謹，上月已開始已展開居家辦公及分層上班演練，。

為防止人員聚集增加染疫風險，環保署上周宣布自4月7日至17日的環評會議全面暫停，兩周前更要求進環保署所有人員均戴口罩、量體溫及手部消毒。

環保署綜計處處長劉宗勇表示，目前已匡列採檢員工親密接觸同事約4人要求居家辦公，另外綜計處及水保處共計3位員工有和這4位共進午餐，為求保險起見，同樣被要求居家辦公，共計7人。

劉宗勇指出，採檢同仁昨天早上進到部門開始喉嚨不適，1小時後請假就醫，到醫院時開始出現輕微發燒，經醫院評估後需留在醫院進行採檢，目前確定該員工沒有出國旅遊史以及連假期間到過細胞簡訊警示的11個人潮密集景點，要等採檢出來才知道。

環保署主任秘書葉俊宏表示，密切接觸的4人是因為和該員工拿文件修改，因此有短暫接觸，因此中午用餐不是和採檢這位直接用餐，民眾需要釐清。

葉俊宏指出，環保署分流上班與居家辦公措施正在實施演練，全體職員一周有一天都需要居家辦公，居家辦公也需要寫工作日誌，要求職員們都需要熟悉居家辦公流程。

過去三周一天大約有40位職員居家演練，環保署也已經分配好署中的辦公空間，萬一有突發狀況需要隔離，相關空間也都準備好了。

葉俊宏進一步指出，該員工由於沒有出國旅遊史，上周有去基隆做環教工作，加上這一兩周氣溫變化大，前幾天家裡熱水器又壞了，研判應該是感冒，但要等採檢結果出來才能確認，目前不做任何臆測。

葉俊宏說，不只是上述匡列的7位，包含連假期間有去過11處人潮密集景點的20幾位職員現在也都採居家辦公方式，環保署在這方面已超前部署。

(中時 )