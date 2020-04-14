國民黨近日徵選「數位諸葛亮」引起話題，最後由Dcard創辦人簡勤佑出線。由於華航名稱內含有「China」，造成外界許多混淆；而簡勤佑上任第一天，製作「佳龍華航改名計時器」嗆聲，「X，我拜託民進黨讓我被拔官，我還多送你3個台灣網域。」不過有人認為，此話是在反串。

台灣近日援助千萬片口罩到友邦國家，都是透過華航貨機送往目的地，不過華航上的「ChinaAirlines」，似乎容易讓不知情的外國人混淆，認為此架貨機是來自於大陸的航空公司。民間還因此發起「華航正名」連署，至今已有近4萬民眾響應。

對此，國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑也沒閒著，製作了「佳龍的華航改名計時器」，讓全民一起來監督，而網址則設定為www.taiwanairlines.tw，大大強調Taiwan。簡勤佑說，「誰說國民黨不會說Taiwan， 如果佳龍部長真的改名成功，立刻送上台灣網域，讓台灣的翅膀飛出去。」

簡勤佑也向民進黨宣戰，「現在我在國民黨幫大家監督台灣正名還要多久。我拜託民進黨讓我被拔官。」他號召全民參與，一起數位監督林佳龍何時幫華航改名 「taiwanairlines」。

有知情人士向本刊爆料，國民黨大部分「空降」的新人都會面臨到碰釘子的問題，之前曾協助國民黨相關基金會數位轉型，結果就被其他人覺得憑什麼有權力與資源，後來什麼都不能做；他表示，因此簡勤佑應該也不例外，估計會與黨內互打一陣子。不過也有網友認為，簡勤佑就是很單純的在跟民進黨嗆聲。

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(中時電子報)