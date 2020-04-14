黃金是巿場上很熱門的交易標的，大家喜歡把它跟避險掛勾在一起，但事實上是如此嗎?

到底我們該不該把資產放一部份在黃金上呢?

若我們能找出黃金價格到底跟什麼有關，或許可以找到答案。

1.黃金跟VIX其實相關性沒那麼高

股巿在修正時，VIX指數會上揚，此時買VIX指數的效果會比黃金好。觀察過去黃金與VIX的長期走勢，二者並沒有必然的關係，由下圖可以看到，當VIX大漲時，黃金其實有時也是下跌的，若有一起上漲，其持續性也沒有很長，像這次大崩盤時，其實有一段期間黃金是跟著股巿一起大跌的，因此若相用黃金來當成避險工具，倒不如說，暫時把資金Parking在黃金上會更洽當。

圖文／船長授權提供

2. 黃金跟台股沒有穩定的相關性

除了看VIX我們也來對比跟台股的長期走勢，2008年時台股跟黃金是一起崩跌的；2011年二者的確呈現反向的走勢；但2015年台股下跌時，黃金又是呈現同步下跌；到了2018年台股下跌黃金有反彈；2020年台股下跌時，黃金則在大震盪後有反彈。

所以到底用黃金能不能避台股的險? 不太有說服力，是吧?

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3. 黃金跟原油也沒有穩定的相關性

一般當原油上漲時，會有通膨的預期，當原油下跌時，會有通縮或是景氣衰退的預期。我們由二者長期走勢來觀察，2009年到2011年是同步大漲，但2013年原油上漲時，黃金卻是跌的；到了2016年~2018年原油緩漲時，黃金卻又進入長期的盤整；一直到2020年原油崩盤，黃金才在大震盪後上漲。

因此二者並沒有穩定相關性，無法用景氣好壞，原油價格、通膨高低、景氣強弱來判斷。

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4. 黃金主要跟利率及美元相關

黃金作為美元的替代品，當利率走低，美元走弱時，有利黃金做為替代品的價值，避免持有的現金貶值。當利率及美元走低時，股巿未必是下跌的趨勢；當利率走高美元升值時，股巿也未必是下跌。那黃金到底對股巿有什麼避險效果?

答案是黃金只是暫時Parking 資金用的，尤其目前利率接近0%，買公債跟買黃金差不多意思，都沒有收益，都是變成短期Trading 用的，接近零利率的公債當然不會期待收他的債息，只是想拿來Parking 資金，或是做個Trading 。

我們可以從下圖看到，每當十年債利率往下走時，黃金便顯的有價值，不管是2008年、2010年、2011年、或是2019年到現在。當FED引導資金走低時，黃金都會被當成取代貶值現金的替代品。目前FED已降到零利率，對黃金來說是偏向有利的一方。

另一張圖跟美元的相關性則稍弱一點點，但長期來看也是很有相關性，各國央行也會擔心獨押美元的風險，因此做為美元的替代品十分合理，不過短期來說，則不一定會有相反的走勢，比如2020年美元走強，但黃金震盪後也走強，代表的是資金回流美國，沒回流的就以黃金做為Parking工具。

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5. 黃金好還是股票好?

黃金作為利率及美元的替代品，主要功能是短期的Parking 或是Trading，只在股巿修正時有Parking 的作用。拉長時間來看，黃金多年來是在一個大區間內波動，目前仍未收復2011年的高點，10年來還是-10%左右的負績效，當初買在高點的人，這10年不但做白工還倒賠；但若是拿同期台股來比，卻是有36%的正報酬，這還不包括每年4%的現金殖利率。所以股巿是完全爆打黃金。若有人再跟你說長期要配置黃金，你看了這張圖就明白了~

若是做為跟股巿相闗性不大的多元資產角度，黃金才會有資產配置的作用，但黃金是無法對沖掉股巿的波動。

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6.小結

黃金較適合短期資金Parking ，但不適合當成長期的資產配置之一(除非你是央行)，且以週K來看，目前已達1X波段漲幅滿足，就算再往上彈。也會遇到長線1800左右的大壓力區，實在不是進場的好價位；

低利率時代，有利企業降低成本創造獲利，也有利股巿評價的提升，若企業能穩定提供不錯的現金殖利率，投資股票會是資產配置的首選，只是以目前的股巿來說，還需要等待築底過程或是第二支腳的確認，波段操作可以耐心等待機會。

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※本文由船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)