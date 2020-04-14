已經 3 年沒有改變設計的高階 iPhone，總算要迎接新造型了嗎？提前預測蘋果(Apple Inc.)新品準度也很高的財經外媒，一改先前認為 iPhone 12 系列會準時發表的預測，在最新報導中指出，部分 iPhone 12 系列預計會在慣常上市時間幾周後才推出，但仍舊不算錯過秋季更新的時間點。新機標誌性的「瀏海」(TrueDepth相機)區域則預計將會縮小，外框造型趨近第四代 iPhone Pro。

先前天風國際分析師郭明錤曾預測，蘋果預計在今年會一口氣推出 4 款新 iPhone。財經外媒的最新報導也印證這一點，並且指出其中 2 款分別是 iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max 的接班人，而另 2 款則是 iPhone 11 系列的升級產品。其中，至少 2 款高階產品會採用平整的不鏽鋼邊框設計，而非過往的弧形邊框；並且四個角落的圓角設計會更銳利，跟剛推出不久的第四代 iPad Pro 與 2010 年的 iPhone 4 外型更為接近。

除了邊框將改變設計之外，iPhone 12(暫定名稱)系列其他規格也多有升級。預計其中 2 款高階 iPhone 將搭載三攝方案，並將整合上個月發表、運用於第四代 iPad Pro 當中的光學雷達掃描儀(LiDAR Scanner，蘋果官網指出具備光偵測和測距功能)。而另 2 款較為低階的款式，會仍舊搭配雙主鏡頭方案。知情人士還指出，今年的所有新 iPhone 處理器(預計命名為 A14)將有重大升級，針對人工智慧(AI)與擴增實境(AR)的處理速度將會加快。

此外，iPhone 12 系列外型上可供辨識之處，還包含「瀏海」可能會縮小。這一點看法跟曾經作為前蘋果授權服務的爆料達人 Fudge (@choco_bit) 分享的看法相同。

報導指出，受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，有部分機種預計會比正常時間晚幾周才推出。在此之前，廣發證券(GF Securities)分析師 Jeff Pu 也有分享過類似看法，他預測 5.4 吋、6.1 吋新 iPhone(共三款)預計會在 9 月發售、6.7 吋款式預計在 12 月才開賣；而摩根大通則是認為，蘋果今年會在 9 月先開賣 2 支 6.1 吋螢幕的款式，1、2 個月後才開賣 5.4 吋、6.7 吋的款式。針對到底哪些新 iPhone 會照常在 9 月開賣的看法，各方不同；不過倒是對於新 iPhone 會分批開賣所見略同。

《9to5mac》另外點出，財經外媒本次指出僅有 2 款高階 iPhone 會採用平整不鏽鋼邊框的說法，很耐人尋味。早在 2019 年 9 月天風國際證券分析師郭明錤就曾預測，2020 年 iPhone 會採用類似 iPhone 4 的設計，也就是外框比較方正，而不是採用弧形邊框。但財經外媒提出這樣新設計並不會採用在所有新 iPhone 上，跟分析師郭明錤的看法略有出入。到底誰的預測比較準，令人好奇。

(中時電子報)