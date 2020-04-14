第四分局長吳耀南透過研習與充分溝通觀念及交換工作經驗，期能帶來新的啟發。（台中市警局第四分局提供／陳世宗台中傳真）

「與時俱進方能啟發創意！」台中市政府警察局第四分局長吳耀南，因鑑當前為資訊爆炸、網路行銷蓬勃年代，特要求各單位應重視並加強網路行銷，目前與轄區嶺東科技大學推廣教育中心、視覺傳達設計學系師生合作；積極培育網路行銷人才，以期創造警政網路影響力。

警方指出，由圖片與影音領軍的視覺化閱讀習慣已持續延燒好幾年，在2020 年，網路行銷如何吸睛仍是不可輕忽的趨勢。

第四分局經接洽及敦聘嶺東科大著有專長的師資；推廣教育部、職業訓練中心主任昝大偉助理教授與視傳系宋思明老師，前往四分局就「簡報製作與創意行銷」課程，授與內外勤業務同仁共41人，研習中雙方充分溝通觀念及交換工作經驗，集思廣益之下，相信能帶來新的啟發。

吳耀南表示，該分局正編組「整合行銷創意小組」，職司治安、交通、為民服務等三大主軸工作重點行銷，藉新創思維設計簡單易懂題材行銷於網路，以爭取更多市民認同與支持。業與該校系所師生協定以「產官學合作模式」持續雙方長期合作交流，藉此導入新思維新觀念，培養行銷人才，有助於分局警政行銷。

(中時 )