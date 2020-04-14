新竹縣生育率高，日前有家長反映買不到兒童口罩，新竹縣15日起部分地區兒童口罩將增量賣。（莊旻靜攝）

新竹縣生育率正成長，部分地區因兒童人口比例高，家長連署反映買不到兒童口罩，中央將以試營運方式，在縣內兒童口罩較不足地區增量販售，將自原本每日200片，15日起增加為每日400片，並每周檢討販售狀況，考慮是否擴大販售點。

新竹縣長楊文科表示，已有聽到家長反映買不到口罩的心聲，經由立委、民意代表及縣府向中央爭取，增加兒童口罩配送額，15日起在兒童口罩較不足地方，優先增加為400片。

立委林思銘日前也曾在臉書公布此事，並指出全台各縣市兒童口罩配送數量均為200片，僅有新竹市為400片，質疑「發口罩也看顏色」，不過經過爭取，新竹縣自15日起，部分地區兒童口罩較不足地區，數量也增額。

由於幼兒園、安親班、補習班孩童每天都須佩戴口罩，新竹縣政府14日召開主管會報，教育處長楊郡慈也在會中表示，由於教育部與衛生福利部攜手，補習班、安親班可登記團購口罩，目前亦有284家業者登記，將向教育部爭取。

(中時 )