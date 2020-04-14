近期，有幾個國家提出從大陸進口的抗疫物資出現產品品質問題，大陸商務部13日通報停止2家企業北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司防疫產品出口，由於企業的產品出現品質問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。

據大陸自媒體報導，3月31日，大陸商務部會同大陸海關總署、大陸國家藥監局發布公告，要求出口的檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸器、紅外體溫計等五類產品，必須取得大陸醫療器材產品註冊證書，符合進口國（地區）的品質標準要求。

大陸商務部表示，若醫療物資出口中出現品質問題，將認真調查，依法懲處，決不姑息，嚴控出口品質，規範經營秩序

半個月後，也就是13日晚間，大陸商務部網站通報，在開展防疫用品出口過程中，有的企業因產品品質問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。基於以上事實，決定停止北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司防疫用品出口。

據了解，前者為啟迪區塊鏈集團下屬子公司，該集團成立於2018年，核心業務是數據鏈接、數據計算、政務服務等。不過，3月23日，啟迪區塊鏈在其經營範圍中新增了「經營電信業務，醫療器材Ⅰ、Ⅱ類」等業務。

而愛寶達科技（深圳）有限公司成立與2016年11月，之前主要業務是電子產品、電器產品等設計開發，今年2月新增了口罩、消毒水、防護衣的批發與零售。

(旺報 )