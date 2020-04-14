近來台灣街頭接連爆發隨機殺人事件，部分行兇畫面經媒體一再播放以刺激收視率。對此，時代力量立委王婉諭今質詢行政院長蘇貞昌時說，社會公益跟民眾知的權利，一定要配合這種畫面才能播送嗎？說到一半，一度顫抖哽咽。對此，蘇貞昌允諾，這種事不洽當，他會下令相關部會檢討，該修正就修正，該貫徹就貫徹，「不能自律應該要重罰讓他（指媒體）占不到便宜」

小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭今在立院質詢時指出，近來無論是奧萬大男童墜球事件、新店隨機殺人事件，都可看到媒體不斷播放事件發生當時的畫面，甚至連大體的畫面都出現，「我知道媒體有報導的義務、大眾有知的權利，但社會公義與知的權利，一定要配合這樣播放嗎？這樣轉傳洽當嗎？」

蘇貞昌表示，這種事情不洽當，相關法律也有禁止，媒體自律及相關主管的他律都要加強。他說，要解決這種事情，一方面「法」要周全，一方面徒法不能以自行、法貴速行，不要只有呼籲半天，法卻沒到位、沒能快速執行，就像此次防疫期間他特別要求行政執行署對於趴趴走的隔離者要盡速執行一樣，「社會有在進步，但速度有限，我很希望能加強。」

但王婉諭接著質疑，針對媒體播放這類畫面的問題，經請教各相關主責單位，法務部說「沒有法源處理」，NCC則說他們只能處理廣播與電視，而且是畫面播出後、經審議確定不適合才能要求下架，意思就是放送後約半年才可能處理。

王婉諭接著說，經與官方的「網路內容防護機構iWIN」連繫後，對於這類情事也表示，他們能在被害人或親友陳情後協助發文聯絡平台業者，但聯絡後並沒有權力移除。

說到這裡，王婉諭語氣哽咽顫抖地說，「不知道院長能不能想像說，就是當……不好意思，發生這種事情的時候，其實心力都是非常交瘁的，根本沒有心力處理這樣的畫面，但實際上這三方（法務部、NCC、iWIN）對畫面，只剩讓家屬自力救濟，請教政府是否有不夠積極的問題？」

面對曾是被害人家屬的王婉諭提出這樣的要求，蘇貞昌更進一步允諾說，如果說解決辦法只剩被害人的自力救濟，這非常不應該，政府不該這樣，我很謝謝委員告訴我，他會要求相關部會就這種情況，如何遏止，不是只有呼籲為先，一發生就要應該處罰、應該遏止。

蘇貞昌強調，他要求相關部會立刻檢討，法律該修正就修正，該貫徹就貫徹，如果不能自律，就應該要重罰，讓他（媒體）占不到便宜。

至於未來將由哪個行政部門擔任主責窗口？蘇貞昌說，NCC負責管理媒體，法務部則是提出相關執法，他會立刻請政務委員召集相關部會，就目前缺失情形進行盤整，立刻做出對應，若還有法不足的地方就修法。

(中時 )