大陸積極發布政策扶持汽車、新能源車的消費活動，也計畫斥資人民幣（下同）27億元，建設7.8萬個充電樁，希望藉此帶動起200億元的新能源車消費。

大陸央視財經報導，14日4月14日，國家電網啟動新一輪充電樁建設，計劃安排充電樁建設投資27億元，新增充電樁7.8萬個，項目分布在北京、天津、河北、上海、江蘇、湖南、青海等24個省市，涵蓋公共、專用、物流、環衛、社區以及港口岸電等多種類型。

其中居住區充電樁5.3萬個，公共充電樁1.8萬個，專用充電樁0.7萬個，岸電設施150個。計劃欲補齊居民區充電難、平台互聯互通不足等行業短板，且根據測算，能帶動新能源汽車消費超過200億元。

證券時報引述興業證券說法，2019年大陸新能源汽車公共充電樁的保有量約51.3萬根，相比新能源汽車約381萬輛的保有量差距較大。該建設有望提振新能源車產業發展。而在建設方面已經通過國網招標認證的公司將率先受益。

(工商 )