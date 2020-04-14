「張君雅小妹妹」簡嘉芸，2006年演出泡麵廣告時，頂著一頭爆炸頭和圓臉頰爆紅，事隔14年後迎來22歲生日，一席火辣養眼妝扮，讓許多網友眼睛大吃冰淇淋，直呼：「真的是女大十八變」。

簡嘉芸在IG上傳與友人慶祝生日的照片，只見一頭捲髮配上皇冠和高調的耳環，宛如公主一般耀眼，此外一襲開深V黑色禮服，更是露出豐滿北半球和深邃事業線，讓粉絲看了鼻血直流，她也感性表示：「謝謝大家生日祝福，小女紙真的很幸福，21歲邁入22歲，意義也隨著年紀增長而非凡，但願未來每一天，都要快樂、開朗要堅強並且溫柔以待，更希望工作順利鈔票能多多，謝謝愛我我愛的你們祝福，祝福自己生日快樂happy forever」。

過去曾在《惡作劇二吻》中客串，當時看到鄭元暢飾演醫生一角，便下定決心從事護理人員一職，前年她也完成護專學業順利畢業，至於會否重返演藝圈，可是讓粉絲引頸期盼。

(中時電子報)